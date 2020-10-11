تخلصي من حروق الشمس بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 11 أكتوبر 2020, 01:19 مساء

إذا كنتِ تخططين لقضاء إجازة، والاستمتاع بأشعة الشمس ولكن دون أن تزعجكِ حروقها نُقدِّم إليكِ قناعًا طبيعيًّا لعلاج حروق الشمس وتسكين آلامها إلى جانب قدرته الفائقة على تبييض البشرة بشكل رائع تعرَّفي على مكوناته معنا وفقًا لموقع «جمالك».

قناع الخيار والعسل
- يعمل الخيار كمخدر لتخفيف آلام الحروق على البشرة، نتيجة صفاته المرطبة والمهدئة للبشرة، كما أنه يلعب دورًا في تبييض البشرة، بينما يُعرف عن العسل قدرته الفائقة على تعقيم البشرة وأيضًا ترطيبها، بالإضافة إلى حل مشاكل البشرة وعلاجها.
ولتحضير ماسك الخيار والعسل لعلاج حروق الشمس تحتاجين إلى:
ملعقة كبيرة من العسل.
قطعتين من الخيار مقسمتين إلى شرائح.

طريقة التطبيق:
قومي بدهن حروق بشرتكِ بالعسل، ثم احرصي على فرك بشرتكِ بشرائح الخيار فوق العسل، حيث سيساعد هذا الماسك بشكل كبير في تخدير آلام الحروق، وعلاجها بشكل سريع.

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