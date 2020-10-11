تخلصي من حروق الشمس بهذه الطريقة

إذا كنتِ تخططين لقضاء إجازة، والاستمتاع بأشعة الشمس ولكن دون أن تزعجكِ حروقها نُقدِّم إليكِ قناعًا طبيعيًّا لعلاج حروق الشمس وتسكين آلامها إلى جانب قدرته الفائقة على تبييض البشرة بشكل رائع تعرَّفي على مكوناته معنا وفقًا لموقع «جمالك».