بالفيديو: مجموعة «Chanel» لربيع 2021

نقدِّم لكِ جديد دار أزياء «Chanel» العالمية لربيع 2021، الذي اتسم بالبساطة والرقي والعملية والاعتماد الأكثر على اللونين الأبيض والأسود.
يأتي ذلك مع استخدام الإكسسوارات كبيرة الحجم.. شاهدي معنا الفيديو واستوحي منه إطلالتكِ.
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