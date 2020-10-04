ألوان الطبيعة تسيطر على مجموعة شتاء «Azzi & Osta»

دار «Azzi & Osta» تطلق مجموعتها للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2020-2021 (الإنترنت)

أطلقت دار «Azzi & Osta» مجموعتها للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2020-2021.

وقدّم المصممان جورج قزي وأسعد أسطا أزياء تعكس المزيج بين الفوضى والمعاناة، إلا أنها تضج بالجمال والأمل أيضا.

هذه المجموعة مستوحاة من ألوان الطبيعة ومن لوحات خالدة لأشهر الرسامين، مثل «Van Gogh» و«Vermeer» و«Rembrandt».

شاهدي معنا بعض الصور واستوحي إطلالتك منها وفقا لموقع «جمالك».

دار «Azzi & Osta» تطلق مجموعتها للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2020-2021 (الإنترنت)

دار «Azzi & Osta» تطلق مجموعتها للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2020-2021 (الإنترنت)

دار «Azzi & Osta» تطلق مجموعتها للخياطة الراقية لخريف وشتاء 2020-2021 (الإنترنت)