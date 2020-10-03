النشا لتفتيح البشرة وتوحيدها

ادخلي النشا في روتين العناية اليومية ببشرتك (الإنترنت)

النشا من مواد المطبخ الأساسية التي لا يخلو منها أي بيت، التي يمكن من خلالها الحصول على بشرة أكثر إشراقًا وحيوية، واليوم سنتعرف على مجموعة ماسكات النشا لتفتيح البشرة وفقًا لموقع «الموضوع».

قناع النشا والزباي لتفتيح الجسم

- يتم خلط ملعقتي زبادي مع ملعقة نشا و1/2 ملعقة عصير ليمون، بعدها يوضع الماسك على الجسم ويترك لنحو 20 دقيقة، ثم يشطف بماء فاتر ويكرر مرتين أسبوعيًّا.

قناع النشا والبطاطا لتفتيح الجسم

- تضاف ملعقة صغيرة من النشا إلى ملعقة صغيرة من الحليب المجفف وشرحة من البطاطا المهروسة، بعدها يطبق الماسك على الجسم ويترك لمدة 15 دقيقة، وبعدها يشطف بالماء الدافئ، وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعيًّا.