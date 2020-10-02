حيلة مكياج لإخفاء الندبات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 02 أكتوبر 2020, 10:53 صباحا
(أرشيفية: الإنترنت)

يتسبب المظهر السيء للندبات في إفساد جمال البشرة. ويمكن إخفاء الندبات بواسطة حيلة مكياج تتمثل في استخدام كريم التمويه  (Camouflage Creme).

وأوضحت خبيرة التجميل الألمانية ناتالي فيشر أنه ينبغي في البداية تنظيف موضع الندبة، ثم تطبيق كريم العناية النهاري وتركه حتى تمتصه البشرة، ثم مسح البشرة برفق بواسطة منديل ورقي، وفق موقع "24".

وبعد ذلك يتم تطبيق كريم التمويه على موضع الندبة وتوزيعه برفق بواسطة أطراف الأصابع.

وفي الخطوة الأخيرة يتم تطبيق بودرة تثبيت شفافة ومطفأة وذات تأثير يدوم طويلا؛ حيث تعمل هذه البودرة على تثبيت كريم التمويه من ناحية وتجعله مضادا للعرق والمسح من ناحية أخرى.

وعند الرغبة في إزالة كريم التمويه يمكن استعمال زيت تنظيف.

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