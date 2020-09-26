رسالة إلى بيروت بتوقيع إيلي صعب

أعلن المصمم اللبناني إيلي صعب، مجموعته الجديدة من الأزياء الراقية عبر صفحة الدار الرسمية على موقع «إنستغرام» تحت عنوان «بيروت المصدر المقدس».

وحفز متابعيه حول العالم برسالة حب تشجيعية يؤكد خلالها أهمية الاستمرار في الحياة، والعمل من أجل بث روح السلام والحب في بيروت من جديد.

وكتبت الصفحة الرسمية عن المجموعة تقول: «تعتبر روح بيروت السحرية ضرورية لابتكار إيلي صعب، فهو يصمم مع بيروت بخيالها الثقافي النابض بالحياة وتراثها الفني الغني. في هذه المجموعة الجديدة الغريبة التي يتقاسمها إيلي صعب مع العالم، يستحضر SACRED SOURCE، قوة الحياة النابضة التي تسمح لبيروت بالانتصار مرارًا وتكرارًا. إنه يبعث نفسًا من روائع الآلهة الجميلة التي تجسد جوهر أكثر أفلامه الحبيبة في بيروت».

شاهدي معنا المجموعة عبر هذا الفيديو واختاري منها مايناسبك.