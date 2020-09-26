قناع الطين لتنظيف البشرة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 سبتمبر 2020, 02:06 مساء
قناع الطين (بوابة الوسط)

إذا كنت تبحثين عن قناع للوجه يساعدك في تنظيف البشرة بشكل رائع، فليس هناك أفضل من قناع الطين الطبيعي.

يقوم هذا القناع من الطين بإزالة كل الشوائب والسموم التي يمكن أن تتراكم على الوجه، أما الليمون فهو يساعدك في قتل البكتريا ومنحك بعض الفيتامينات، كما أنها تساعدك في تصغير المسام، حسب «فستاني».

الطريقة والتطبيق:
١- ضعي كيس شاي أخضر في ماء مغلي واتركيه حتى يبرد.
٢- اخلطي ٢ ملعقة كبيرة من طين البنتونيت مع ملعقة كبيرة فحم نشط مطحون وملعقة صغيرة عصير ليمون.
٣- أضيفي الشاي الأخضر بشكل تدريجي للخليط السابق حتى يصبح قوامه متجانسا.
٤- ضعي القناع على وجهك برفق.
٥- اتركيه لمدة ١٠ دقائق أو إلى أن يجف ثم اغسلي الوجه بالماء البارد.

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