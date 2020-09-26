قناع الطين لتنظيف البشرة

قناع الطين (بوابة الوسط)

إذا كنت تبحثين عن قناع للوجه يساعدك في تنظيف البشرة بشكل رائع، فليس هناك أفضل من قناع الطين الطبيعي.

يقوم هذا القناع من الطين بإزالة كل الشوائب والسموم التي يمكن أن تتراكم على الوجه، أما الليمون فهو يساعدك في قتل البكتريا ومنحك بعض الفيتامينات، كما أنها تساعدك في تصغير المسام، حسب «فستاني».