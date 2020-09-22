فوائد نواة التمر لجمالك

لنواة التمر فوائد جمالية عديدة (الإنترنت)

قد لا يخطر على بال الكثير منا أن تكون لنواة التمر فوائد جمالية، غير أنك ستغيرين رأيك تمامًا بعد قراءة هذه السطور.

وهنا نستعرض بعضًا من فوائد نواة التمر لجمالك، حسب مجلة «سافوار فلير».

ترطيب الشعر

تحتوي نواة التمر على حمض دهني خاص وفريد من نوعه، وهو حمض الأوليك Oleic المفيد. إنه نوع من أحماض الـ«أوميغا 9»، الذي يتحكم بفقدان الشعر ويحافظ على الترطيب الطبيعي للشعر ويمنحه شكلاً حيويًّا وصحيًّا.

الحفاظ على صحة فروة الرأس

تحتوي نواة التمر على حمض لينوليك وهو حمض «أوميغا 6». إنه حمض تحتاجه أجسامنا لكننا لسنا منتجين له. يفيد هذا الحمض في تنشيط نمو الشعر بينما يحافظ على قشرة الرأس صحية ونظيفة ويحميها من الفيروسات والجراثيم التي قد تسبب أمراض فروة الرأس كالقشرة.

طرق استعمال نواة التمر

اغسلي النوى بشكل جيد ثم اتركيها لتجف تمامًا. قد تستمر هذه العملية لمدة 3 أيام حتى تجف النوى بشكل كامل. بعد جفافها، اطحني هذه البذور للحصول على البودرة. يمكنك استخدام هذه البودرة بعديد الطرق، كأن تضيفيها إلى أطباق السلطة، أو إلى قهوة الصباح أو إلى أطباق الحلويات التي تعدينها.

وإليك طريقة أخرى لاستخلاص فوائد نواة التمر وهي بصنع سيروب نواة التمر. اغسلي النوى جيدًا ثم انقعيها في الماء لمدة 24 ساعة وبعد ذلك اطحنيها مع القليل من نفس ماء النقع. يمكنك إضافة هذا السيروب إلى كوب من الماء الفاتر والليمون والعسل لشربه صباحًا أو لأي نوع تفضلينه من الشاي.