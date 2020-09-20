حضري «صن بلوك» طبيعي

يمكنك اختيار «صن بلوك» محضر من مواد طبيعية لن يضر بالبشرة، بل سوف يساعد في تغذيتها، إذ يعتمد على الألوفيرا وشمع العسل.
كما أنه حل رائع أيضًا إن كان لديك أطفال وتبحثين عن «صن بلوك» لا يؤثر بشكل سلبي على بشرة أطفالك، حسب فستاني.
المقادير
١ ملعقة كبيرة شمع عسل
كوب زيت جوز الهند
كبسولة فيتامين إي
ملعقة كبيرة ألوفيرا
٥ ملاعق صغيرة أكسيد الزنك
نصف كوب ماء
الطريقة
١- يسخن شمع العسل على نار هادئة ثم يضاف زيت جوز الهند حتى يذوب ثم يرفع من على النار.
٢- تضاف كبسولات فيتامين إي، وأكسيد الزنك بالتدريج للخليط السابق.
٣- يسخن الماء ويضاف إليه جل الصبار حتى يصبح دافئا.
٤- أضيفي خليط الماء والألوفيرا إلى المزيج الأول مع التقليب.
٥- يحفظ الصن بلوك في علبة ويوضع في الثلاجة.