حضري «صن بلوك» طبيعي

يمكنك تحضير «صن بلوك» طبيعي في المنزل (الإنترنت)

يمكنك اختيار «صن بلوك» محضر من مواد طبيعية لن يضر بالبشرة، بل سوف يساعد في تغذيتها، إذ يعتمد على الألوفيرا وشمع العسل.

كما أنه حل رائع أيضًا إن كان لديك أطفال وتبحثين عن «صن بلوك» لا يؤثر بشكل سلبي على بشرة أطفالك، حسب فستاني.

المقادير

١ ملعقة كبيرة شمع عسل

كوب زيت جوز الهند

كبسولة فيتامين إي

ملعقة كبيرة ألوفيرا

٥ ملاعق صغيرة أكسيد الزنك

نصف كوب ماء