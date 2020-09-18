الأزرق لخريف وشتاء 2020-2021

اللون الأزرق حاضر بقوة في أزياء خريف وشتاء 2020-2021 (الإنترنت)

تبحث المرأة دوما عن الجديد في عالم الموضة، وفي هذه الفترة يبدأ البحث خصوصا عن ألوان موضة 2020-2021 للخريف والشتاء، التي يمكن أن نختارها للحصول على مظهر رائع بمختلف الأوقات.

ولأن أغلبنا يعلم أن الدرجات الداكنة دائمًا ما تتصدر صيحات الموضة بكل عام إلا أنه ظهر إلى جانبها الكثير من الألوان الزاهية التي سوف تمنحك مظهرا مليئا بالحيوية في الأجواء الخريفية والشتوية، حسب «فستاني».

الأزرق، كالعاد حاضر بقوة هذا الموسم

يعد اللون الأزرق بداية من الدرجات الزاهي وحتى السماوي والكحلي من أشهر ألوان موضة 2020-2021 التي سيطرت على منصات عروض الأزياء بل وأصبحت اختيار أغلب مدوني الموضة.

كذلك يعد الأزرق بمختلف درجاته من الألوان الأساسية التي يجب أن تتواجد بخزانتك فهو يمكن تنسيقه بمختلف الأوقات ومع ألوان متنوعة.