طريقة صبغ الشعر وهو مبلل

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 سبتمبر 2020, 03:52 مساء
طريقة صبغ الشعر وهو مبلل (الإنترنت)

يمكن وضع الصبغة على الشعر المبلل، بحسب آراء العديد من مصففي الشعر، الذين يؤكدون أنها طريقة جيدة لتلوين الخصلات، لأنها قادرة على منحكِ نتيجة جيدة، لكن من المفضل ألا يكون نوع شعركِ جافًّا.

من فوائد تلوين الشعر وهو مبلل، أنكِ لستِ مضطرة إلى استخدام كمية كبيرة من الصبغة. رطوبة المياه تساعد الوان صبغات الشعر في توزيع اللون بشكل متساوٍ. أما إذا طبقتِ الصبغة على شعر جاف، فأنتِ بحاجة إلى التأكد من أنكِ استخدمتِ كمية كبيرة لتغطية كل الخصلات باللون الذي تريدينه، حسب موقع «جمالك».

عندما يكون شعركِ مبللًا، تكون مسامية الخصلات مفتوحة مما يعني أن شعركِ قادر على امتصاص السوائل بشكل أسرع. هذا الأمر، يساعد صبغة الشعر في الوصول إلى عمق الخصلات.

  كيفية صبغ الشعر المبلل 
بللي شعركِ بالماء
قسمي شعركِ إلى 4 أجزاء
ابدئي بتطبيق اللون من جذور الخصلة إلى آخرها، ثم دلكي شعركِ بأصابعكِ حتى يتغلغل اللون إلى عمق الشعر.
احرصي على ارتداء القفازات حتى لا يلتصق اللون على يديكِ.
عندما تنتهين من هذه المهمة، انتظري 15 إلى 30 دقيقة قبل غسل شعركِ بالمياه الفاترة.

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