الجيلاتين للعناية بشعرك

للجيلاتين فوائد جمالية عديدة للبشرة والشعر، لذلك عليكِ إدخاله في روتينك اليومي. وفي السطور القادمة نقدم إليكِ طريقة استخدامه لتنعيم الشعر وترطيبه بديلا للمواد الكيميائية.

تعرفي معنا إلى الطريقة وطبقيها بنفسك، وفقًا لموقع «جمالك».

الجيلاتين يساعد على تحقيق النعومة والترطيب للشعر الجاف، كما يستخدمه السباحون في عمل ماسك يعزل الشعر عن الاختلاط بالماء والتأثر به، ويعمل الجيلاتين على المساهمة في نمو الشعر وكثافته ويمكنك استخدامه بهذه الطريقة:

ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين

كوب ماء صغير

ملعقة صغيرة من العسل

ملعقة صغيرة من خل التفاح

طريقة التحضير

- في وعاء صغير على النار، تقومين بوضع كوب صغير من المياه، وتتركينه حتى يغلي.

- تضيفين له ملعقة كبيرة من مسحوق الجيلاتين، مع التقليب المستمر، وفور تماسك المكونات جيدًا، تُرفع عن النار، ويتم تركه حتى يبرد.

- تضعين بعدها ملعقة من العسل وملعقة من الخل الأبيض، وتقلبين المكونات معًا، ثم تضعينها على شعرك من الجذور وحتى الأطراف وتغطينه، وتتركينه لمدة نصف ساعة تقريبًا، يتم غسله بعدها بالشامبو وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.