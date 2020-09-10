مصل منزلي للبشرة بفيتامين سي

يعد فيتامين سي من الفيتامينات الأساسية للعناية بالبشرة، لأنه يعمل علي إصلاح أنسجة الجلد.
كيف يعمل فيتامين سي في علاج البشرة
الكولاجين مسؤول بشكل كبير عن شد البشرة لتبدو أكثر شباباً، ويعمل مصل فيتامين سي على تعزيز مستويات الكولاجين وجعل البشرة أكثر إشراقًا وشبابًا، وفقا لموقع 24.
وفيما يلي وصفة سهلة لصنع مصل غني بفيتامين سي في المنزل.
مكونات المصل
2 قرص فيتامين سي
2 ملعقة صغيرة ماء ورد
1 ملعقة صغيرة السرين
1 كبسولة فيتامين E
قنينة زجاجية فارغة ونظيفة لتخزين السيروم
كيفية إعداد المصل
قومي بسحق قرصي فيتامين سي وضعي المسحوق في الزجاجة. أضيفي ماء الورد وهزي الخليط جيداً. بمجرد أن يذوب المسحوق، أضيفي كبسولة فيتامين E في الزجاجة عن طريق عصر كل السائل، يمكنك أيضاً شق الكبسولة وإسقاطها داخل الزجاجة، رُجي المزيج جيدًا واحفظي الزجاجة في مكان بارد ومظلم، من الأفضل استخدام المصل في غضون أسبوعين.