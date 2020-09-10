مصل منزلي للبشرة بفيتامين سي

مصل منزلي للبشرة بفيتامين سي (أرشيفية:انترنت)

يعد فيتامين سي من الفيتامينات الأساسية للعناية بالبشرة، لأنه يعمل علي إصلاح أنسجة الجلد.

كيف يعمل فيتامين سي في علاج البشرة

الكولاجين مسؤول بشكل كبير عن شد البشرة لتبدو أكثر شباباً، ويعمل مصل فيتامين سي على تعزيز مستويات الكولاجين وجعل البشرة أكثر إشراقًا وشبابًا، وفقا لموقع 24.

وفيما يلي وصفة سهلة لصنع مصل غني بفيتامين سي في المنزل.

مكونات المصل

2 قرص فيتامين سي

2 ملعقة صغيرة ماء ورد

1 ملعقة صغيرة السرين

1 كبسولة فيتامين E

قنينة زجاجية فارغة ونظيفة لتخزين السيروم