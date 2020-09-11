زيت الزيتون و«الشيا» للقضاء على التجاعيد

تعد المكونات الطبيعية هي البديل المناسب لكريمات التجاعيد ومستحضرات مقاومة الشيخوخة. ومن أهم تلك العناصر بذور الشيا، التي أثبتت الدراسات العملية أنها من أغنى المصادر الغذائية لمضادات الأكسدة، الأحماض الدهنية، الكالسيوم والفيتامينات الحيوية. لذلك نقدِّم لكِ قناع بذرة الشيا وزيت الزيتون لمكافحة التجاعيد وشد البشرة، تعرَّفي معنا على طريقة تطبيقه وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق

2 ملعقة كبيرة من بذور الشيا.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.