اصنعي كيراتين طبيعيا للشعر في منزلك

نقدِّم إليكِ طريقة طبيعة لفرد لشعر تغنيكِ عن استخدام المواد الكيميائية وتعد بديلًا طبيعيًّا للكيراتين تعرفي على خطوات تحضيره معنا وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

ملعقتا زيت الخروع.

ملعقتا زيت الجرجير.

ملعقتا زيت الزيتون.

ملعقتا زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

- اخلطي الزيوت الأربعة معًا واتركيها لمدة ثلاثة أيام كاملة قبل الاستخدام، طبقي الخلطة على شعركِ وهو جاف تمامًا.

- اتركي الخلطة على الشعر بين 2 و3 ساعات.

- احرصي على تغظية شعركِ بالغطاء البلاستيكي للاستفادة الكاملة من فوائد المكونات ثم اغسلي شعركِ بالشامبو ثم البلسم.

- كرري الخلطة ثلاث مرات اسبوعيًّا وسوف تلاحظين الفرق بعد مرور أسبوع واحد.