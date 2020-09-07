الليمون والشيا للتخلص من هياش الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 سبتمبر 2020, 03:22 مساء

هياش الشعر مشكلة تعانيها الكثير من السيدات، خاصة خلال فصل الصيف مع ازدياد معدلات الرطوبة والتعرض لأشعة الشمس القوية والضارة، إضافة إلى مياه البحر المالحة ومياه الكلور.

لذلك نقدِّم لكِ أقنعة منزلية من مواد طبيعية سهلة التطبيق لتستخدميها وتعيدي لشعركِ ترطيبه ولمعانه في وقت قليل. تعرفي معنا على هذه الأقنعة وفقًا لموقع «جمالك».

قناع عصير الليمون والحليب
- العناصر الطبيعية الموجودة في عصير الليمون من شأنها أن تغذي الخصلات وأن تعيد له صحته وحيويته المفقودة. ضعي موزة مع ملعقتين من الحليب مع القليل من ماء الورد وعصير الليمون في الخلاط الكهربائي. طبقي المزيج على شعركِ واتركيه لساعة من الوقت ثم اغسليه. كرري هذه الخطوة مرة أو مرتين في الأسبوع.

زبدة الشيا
- يساعد الفيتامينان «أ» و«هـ» الموجودان في زبدة الشيا على ترطيب وتغذية الشعر من الجذور وتحتوي زبدة الشيا على عامل الوقاية من الشمس SPF التي تحمي شعركِ من أضرار أشعة الشمس ما فوق البنفسجية. اخلطي 3 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا مع ربع كوب من لبن الزبادي. أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت إكليل الجبل وزيت الزيتون مع نصف ملعقة صغيرة من خل التفاح. بعد خلط المكونات جيدًا، أضيفي ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. ادهني شعركِ بالخلطة ودلكي فروة الرأس جيدًا بحركات دائرية. اتركي الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة ثم اغسلي الشعر جيدًا.

الموز والزيوت
- اخلطي موزة مع قشرها مع ملعقة من زيت الزيتون وأضيفي ملعقة من زيت اللوز في الخلاط الكهربائي. وزعي الخليط على شعرك وغطي شعرك بمنشفة ساخنة، واتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا، ثم اشطفيه بالماء.

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