عين الثعلب صيحة جديدة في عالم التجميل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 سبتمبر 2020, 12:09 مساء
عين الثعلب صيحة جديدة في عالم التجميل (أرشيفية:انترنت)

ظهرت صيحة جديدة في عالم التجميل تعتمد على رفع العينين، مما أثار جدلا حول هذا الاتجاه على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتمد الاتجاه الجديد على رفع العينين بالمكياج إلى الخارج، لتشبه إلى حد ما عيون شعوب شرق آسيا، وما جعل هذا الاتجاه مثيراً للجدل بشكل خاص في هذه الفترة، هو التمييز ضد الآسيويين في بعض البلدان الغربية التي تتهم الصين بنشر وباء فيروس كورونا، وفقا لموقع«24».

ولتحقيق مظهر عين الثعلب، يحاول فنانو المكياج رسم شكل مختلف للعين، والتأثير المطلوب هو شيء أكثر استطالة وأناقة ومائل للأعلى، فيما يضع البعض قليلاً من الكحل في الزاوية الداخلية للجفن للحصول على تأثير أكثر غرابة.

وقد لا يقتصر الأمر على المكياج، فقد يصل لدى البعض إلى إجراءات أخرى مثل الشد بالخيط أو البوتوكس للحصول على المظهر المطلوب، وهما خياران غير جراحيان لجأ إليهما بعض المشاهير مثل بيلا حديد وكيندال غيذر.

بيلا حديد (أرشيفية:انترنت)
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