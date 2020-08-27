لماذا تحتاج البشرة حول العين إلى عناية خاصة؟

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 أغسطس 2020, 12:54 مساء
أسباب احتياج البشرة حول منطقة العينين إلى مستحضرات خاصة (أرشيفية:انترنت)

البشرة حول العين تحتاج إلى كريمات خاصة للعناية بها، فهي أرق بنحو عشر مرات من بقية الوجه، كما أن هذه المنطقة جافة بطبيعتها، لأنها تكاد لا تحتوي على غدد دهنية، ولهذه الأسباب تظهر آثار الشيخوخة الطبيعية حول العين بسرعة.

وكريمات العناية العادية لا تكفي في كثير من الحالات للعناية بالبشرة حول العين نظراً لاحتواء الكثير منها على مواد عطرية يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة في هذه المنطقة، وفقا لموقع «24».

أما كريمات العيون فتحتوي على مواد فعالة خاصة مثل حمض الهيالورونيك، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويدعم ألياف الكولاجين.

وتعد الكريمات المحتوية على الكافيين سلاحاً فعالاً لمحاربة الهالات السوداء وتورم العين، حيث يعمل الكافيين على شد البشرة من ناحية وتحفيز سريان الدم من ناحية أخرى.

ويندرج الريتينول ضمن المواد الفعالة المستخدمة في كريمات العيون، وهو أحد أشكال فيتامين «أ»، الذي يساعد على بناء النسيج الضام ويثبط في الوقت نفسه الإنزيمات، التي تتسبب في تفكيك الكولاجين، ونظراً لرقة البشرة حول العين، فإنه ينبغي وضع كريم العيون برفق وحذر، حيث ينبغي توزيعه بحركات خفيفة من دون فرك البشرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الكشف عن خطة السيتي لضم ميسي.. 3 سنوات في الدوري الإنجليزي والانتقال لأميركا
رياضة عالمية
والد الشاب الأميركي الذي أطلقت عليه الشرطة النار 7 مرات يقرأ الفاتحة «فيديو»
دولى
قتيلان بالرصاص في ولاية ويسكونسن الأميركية خلال احتجاجات ضد العنصرية (فيديو)
دولى
إردوغان يدعو اليونان لتجنّب أي «خطأ» يمكن أن يؤدي إلى «خرابها».
دولى
حفتر يطالب الحكومة الموقتة بإنهاء أزمة الكهرباء خلال 10 أيام وتفعيل منظومة ...
ليبيا
وليامز تدعو ممثلي المجتمع المدني والشباب إلى الالتفاف حول ليبيا
ليبيا
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترتيب ظهور أعراض «كوفيد-19»