لماذا تحتاج البشرة حول العين إلى عناية خاصة؟

أسباب احتياج البشرة حول منطقة العينين إلى مستحضرات خاصة (أرشيفية:انترنت)

البشرة حول العين تحتاج إلى كريمات خاصة للعناية بها، فهي أرق بنحو عشر مرات من بقية الوجه، كما أن هذه المنطقة جافة بطبيعتها، لأنها تكاد لا تحتوي على غدد دهنية، ولهذه الأسباب تظهر آثار الشيخوخة الطبيعية حول العين بسرعة.

وكريمات العناية العادية لا تكفي في كثير من الحالات للعناية بالبشرة حول العين نظراً لاحتواء الكثير منها على مواد عطرية يمكن أن تتسبب في تهيج البشرة في هذه المنطقة، وفقا لموقع «24».

أما كريمات العيون فتحتوي على مواد فعالة خاصة مثل حمض الهيالورونيك، الذي يعمل على ترطيب البشرة ويدعم ألياف الكولاجين.

وتعد الكريمات المحتوية على الكافيين سلاحاً فعالاً لمحاربة الهالات السوداء وتورم العين، حيث يعمل الكافيين على شد البشرة من ناحية وتحفيز سريان الدم من ناحية أخرى.

ويندرج الريتينول ضمن المواد الفعالة المستخدمة في كريمات العيون، وهو أحد أشكال فيتامين «أ»، الذي يساعد على بناء النسيج الضام ويثبط في الوقت نفسه الإنزيمات، التي تتسبب في تفكيك الكولاجين، ونظراً لرقة البشرة حول العين، فإنه ينبغي وضع كريم العيون برفق وحذر، حيث ينبغي توزيعه بحركات خفيفة من دون فرك البشرة.