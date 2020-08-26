دار تومي تطرح أول حجاب في الأسواق

أعلنت دار Tommy Hilfiger طرحها أول حجاب لها على الإطلاق. هذه العلامة التي لطالما ومن أول تأسيسها تجمع مختلف الخلفيات، ها هي اليوم تطرح الحجاب لتؤكد على هوية الدار التي تحاكي الشمولية والتنوع وذلك وفقا لموقع «جمالك».

يتّسم الحجاب بقماشه الجاكارد المحبوك بخيوط اللوركس اللامعة والذي يمنح التصميم خفة الوزن والتهوية المطلقة التي تمنح من ارتدته الراحة والأناقة في الوقت عينه. تصميم كلاسيكي، يتّسم بمزيج اللونين الرمادي الغامق والفاتح ويتزيّن بالأحرف الأولى للدار وهي T وH والتي تأتي على شكل مكعبات.

يرتكز حجاب تومي هيلفيغر على هوية الدار التي تحاكي الشمولية والتنوع، إذ منذ افتتاح متجره الأول Peoples’s Place عام 1969، في نيويورك ويحاول المصمم الأميركي جمع الأشخاص من مختلف الخلفيات سوياً لمشاركة ثقافة البوب. أكثر ما هو لافت، هو بقاء العلامة مرتكزة على روح التنوع والشمولية حتى مع تطورها على مر السنين. نرى ذلك اليوم، من خلال تقديم الدار تصاميم بأساليب مختلفة في كل موسم لتحاكي جميع الزبائن وتم التأكيد على ذلك، مع إطلاق الحجاب.