اصنعي مناديل إزالة المكياج بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 03:22 مساء

مناديل إزالة المكياج من أهم الأدوات المطلوب توافرها في منزلك ونظرا لارتفاع أسعاره.

وهنا نقدم إليك طريقة صنعه في منزلك من مواد سهلة ورخيصة وفعالة في إزالة المكياج.

تعرفي معنا على المكونات و طريقة التطبيق وفقا لموقع «أسرار المكياج».

المكونات وطريقة التطبيق
شامبو أطفال، كريم جوز الهند، وكوب ماء. قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من شامبو الأطفال مع ملعقتين صغيرتين من كريم زيت جوز الهند بكوب من الماء، قومي بخفق المواد جيداً ثم حضري برطمانا زجاجيا وضعي فيه حزمة من قطن واسكبي فوقه الخلطة، واستخدميها عند اللزوم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء
رياضة عالمية
سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الطعام؟