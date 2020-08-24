اصنعي مناديل إزالة المكياج بنفسك

مناديل إزالة المكياج من أهم الأدوات المطلوب توافرها في منزلك ونظرا لارتفاع أسعاره.

وهنا نقدم إليك طريقة صنعه في منزلك من مواد سهلة ورخيصة وفعالة في إزالة المكياج.

تعرفي معنا على المكونات و طريقة التطبيق وفقا لموقع «أسرار المكياج».

المكونات وطريقة التطبيق

شامبو أطفال، كريم جوز الهند، وكوب ماء. قومي بخلط ملعقتين كبيرتين من شامبو الأطفال مع ملعقتين صغيرتين من كريم زيت جوز الهند بكوب من الماء، قومي بخفق المواد جيداً ثم حضري برطمانا زجاجيا وضعي فيه حزمة من قطن واسكبي فوقه الخلطة، واستخدميها عند اللزوم.