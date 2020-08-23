احمي يديكِ من التجاعيد بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 03:10 مساء

بَشرة اليدين من أكثر المناطق التي تتأثر بعوامل تغيُّر الطقس وتظهر عليها علامات الشيخوخة مبكرًا، لذلك اخترنا لكِ مجموعة أقنعة منزلية طبيعية لحماية يديكِ من التجاعيد، تعرَّفي إليها معنا وفقًا لموقع «أنوثة».

البيض والعسل:
- ضعي مزيجًا من بياض البيض مع ملعقة عسل لمدة عشر دقائق ثم اغسليه بالماء الفاتر.

الموز والحليب:
- يحتوي الموز على مواد ضد الأكسدة وله فوائد متعددة ويعمل على العناية بجسم الإنسان داخليًّا وخارجيًّا، قومي بمزج ثمرة من الموز مع ثلاث ملاعق من الحليب ثم وضعها على اليدين لمدة 15 دقيقة ومن ثم غسلهما بالماء.

خل التفاح والليمون:
- مزج ربع كوب من خل التفاح مع عصير ليمونة واحدة وربع كوب من زيت الزيتون، وخلط المقادير مع بعضها جيدًا، ثم وضعها في زجاجة ودَهن اليدين بالخليط ليلاً وتركه حتى يجف.

جوز الهند:
- دلكي يديكِ بزيت جوز الهند يوميًّا قبل النوم، استمري على ذلك لمدة شهر ولاحظي الفرق.

البطاطس والحليب:
- امزجي بطاطس مع ربع كوب حليب وضعيها على اليدين ثم اغسليهما، وكرري هذه العملية مرتين أسبوعيًّا.

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