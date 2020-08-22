تخلصي من المسام الواسعة مع هذا التونر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 أغسطس 2020, 03:09 مساء

التونر من أهم المستحضرات للحفاظ على جمال البشرة والعناية بها وإعادة الرطوبة والنعومة لها، كما أنه يخلص بشرتكِ من الجلد الميت وبقايا المكياج بعد الغسل، ويحافظ على توازن حموضة البشرة ويغلق المسام الواسعة، لذلك نُقدِّم إليك طريقة تحضيره في المنزل بمكونات طبيعية تعمل على العناية بجمالكِ.

المكونات
ملعقتان من النعناع المجفف الذي يمنح النعناع البشرة الراحة والاسترخاء من خلال ترطيبها بشكل مكثف.
ملعقتان من البابونغ المجفف الذي يساهم في تفتيح البشرة وتنقيتها من كل الأوساخ والرواسب المتراكمة ويحارب علامات الشيخوخة مثل التجاعيد والخطوط الرفيعة.
4 أكواب من الماء

طريقة التحضير
- ضعي المكونات في وعاء على النار حتى الغليان لمدة 10 دقائق واتركي الخليط لمدة 5 دقائق مغطى، ثم صفي الخليط وضعيه في زجاجة محفوظة في الثلاجة واستخدميه يوميًّا لغلق المسام الواسعة وإعادة نضارة البشرة.

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