أهم الحقائق عن تقشير الوجه

من المهم جدا تقشير الجسم بانتظام، ولكننا كثيراً ما نغفل تقشير بشرة الوجه.

والبعض يعتقد أن الأمر يقتصر عن وضع بعض المرطبات والأقنعة، وبهذا يكون روتينا للعناية ببشرة الوجه مكتملاً، لكن هذا ليس صحيحاً، حسب «فستاني».

إليك أهم الحقائق والمعلومات عن تقشير الوجه:

١- مستحضرات تقشير الوجه ليست خشنة أو قوية بالدرجة التي تعودنا عليها في مقشرات الجسم. وأغلب المنتجات تكون مصنوعة من مادة الجل وتحتوي على حبيبات صغيرة تساعد على تقشير البشرة بلطف دون إصابتها بالأذى.

٢- مقشر الوجه يساعد على تنظيف البشرة بعمق والتخلص من الرؤوس البيضاء.

٣- لست بحاجة إلى شراء مقشرات الوجه باهظة الثمن. ولكن بدلاً من ذلك يمكنك شراء الفرشاة الدوارة، التي تساعد على تقشير الوجه مع غسول الوجه العادي، ويكفي فقط تغيير رأس الفرشاة مرة كل شهرين أو ثلاثة.

٤- عند تقشير الوجه، لا تبدئي بغسل بشرتك بالماء، بل بللي أصابعك ثم أضيفي قليل من المقشر في راحة يدك ودلكي البشرة في حركات دائرية لثوان.

٥- يعتمد عدد المرات التي يجب فيها تقشير وجهك على نوع بشرتك. على سبيل المثال، تحتاج البشرة الدهنية للتقشير مرتين في الأسبوع على الأقل بينما يفضل تقشير البشرة الحساسة بمعدل أقل من ذلك.

٦- القليل يكفي لتقشير الوجه، لذا لا تستخدمي كمية كبيرة من مستحضر تقشير الوجه حفاظاً على بشرتك. تكفي قطرة في حجم حبة البازلاء.

٧- بعد الانتهاء من تقشير الوجه وغسله، استخدمي منديلا لتجفيف بشرتك عن طريق الضغط عليها بدلاً عن فركها بواسطة المنشفة.

٨- احرصي على ترك بشرتك رطبة بعد غسلها ثم ضعي لوشن مرطب. فالبشرة الرطبة تمتص المرطب بشكل أسرع من البشرة الجافة وسوف تشعرين بأن بشرتك مشرقة ومليئة بالحيوية في الصباح.

٩- تجنبي الإفراط في تقشير الوجه، فإن هذا سوف يتسبب في تهيج البشرة والتهابها وحدوث العديد من المشكلات الأخرى.

١٠- يفضل تقشير الوجه أو البشرة بانتظام قبل النوم، خاصة إن كانت بشرتك من النوع الحساس، حتى لا تتعرض لأشعة الشمس مباشرة بعد التقشير فتصاب بالالتهاب.