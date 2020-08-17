القهوة والجزر للتخلص من التجاعيد حول الفم

يعاني كثير من السيدات مشكلة ظهور التجاعيد حول الفم، حيث تظهر على هيئة خطوط رفيعة.

وعادة ما تظهر تلك التجاعيد بعدما تبلغ المرأة عمر الـ30، حيث يقل إنتاج الكولاجين في الوجه وتزيد النسبة تدريجيًّا مع العمر. هذا النقص في الكولاجين يؤدي إلى جعل الجلد أقل مرونة، فتظهر التجاعيد على الوجه، خاصة حول الفم لأن البشرة تكون حساسة في هذه المنطقة أكثر من غيرها، بالإضافة إلى ذلك، يخف إفراز البشرة للزيوت الطبيعية، فيصاب الجلد بالتشققات.

لذلك نقدِّم لكِ طرقًا منزلية طبيعية تعمل على تخليصكِ من هذه المشكلة تمامًا مع المداومة على استخدامها.