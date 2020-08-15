الدحي والخروع لترطيب وتكثيف الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 أغسطس 2020, 03:05 مساء

الشعر هو زينة الفتاة، يُظهر جمالها وأنوثتها، ولكن تعاني أغلب السيدات مشكلة الشعر الخفيف، لكن مع الخلطات الطبيعية أصبح الأمر سهلا.
اليوم نقدم إليك وصفة منزلية سهلة التحضير من مواد طبيعية تعمل على تكثيف الشعر وترطيبه في فترة قصيرة، تعرفي إليها معنا وطبقيها بنفسك.

المكونات وطريقة التطبيق:
صفار خمس بيضات، ربع كوب زيت خروع.
- اخلطي صفار البيض مع زيت الخروع، ثم قومي بدهن شعركِ بالمزيج مع التدليك، واتركيه على شعركِ لمدة 5 ساعات ثم اغسليه جيدًا، وكرري هذه الخلطة على شعركِ مرة كل شهر حتى تحصلي على أفضل النتائج.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
«الرئاسة الفلسطينية»: اتفاق التطبيع بين الإمارات وإسرائيل «خيانة للقدس»
عربى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ترامب يعدل معايير «الاستحمام»