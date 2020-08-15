الدحي والخروع لترطيب وتكثيف الشعر

الشعر هو زينة الفتاة، يُظهر جمالها وأنوثتها، ولكن تعاني أغلب السيدات مشكلة الشعر الخفيف، لكن مع الخلطات الطبيعية أصبح الأمر سهلا.

اليوم نقدم إليك وصفة منزلية سهلة التحضير من مواد طبيعية تعمل على تكثيف الشعر وترطيبه في فترة قصيرة، تعرفي إليها معنا وطبقيها بنفسك.