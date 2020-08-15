الدحي والخروع لترطيب وتكثيف الشعر

الشعر هو زينة الفتاة، يُظهر جمالها وأنوثتها، ولكن تعاني أغلب السيدات مشكلة الشعر الخفيف، لكن مع الخلطات الطبيعية أصبح الأمر سهلا.
اليوم نقدم إليك وصفة منزلية سهلة التحضير من مواد طبيعية تعمل على تكثيف الشعر وترطيبه في فترة قصيرة، تعرفي إليها معنا وطبقيها بنفسك.
المكونات وطريقة التطبيق:
صفار خمس بيضات، ربع كوب زيت خروع.
- اخلطي صفار البيض مع زيت الخروع، ثم قومي بدهن شعركِ بالمزيج مع التدليك، واتركيه على شعركِ لمدة 5 ساعات ثم اغسليه جيدًا، وكرري هذه الخلطة على شعركِ مرة كل شهر حتى تحصلي على أفضل النتائج.