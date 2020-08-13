أطعمة تمنع تساقط الشعر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 أغسطس 2020, 02:55 مساء
بذور اليقطيين (أرشيفية:انترنت)

يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، ويكمن السر في إعادة تحفيز نموه من جديد، في اتباع نظام غذائي مناسب.

فتقول المديرة الطبية في هيلث سبين، دكتورة سارة بروير: «لا تحصل امرأة واحدة تقريبا من كل أربع نساء على ما يكفي من الحديد لتعويض خسائر الدورة الشهرية، ولا تحصل امرأة من بين كل عشر على ما يكفي من اليود، مما قد يؤثر على وظائف الغدة الدرقية ويؤدي إلى تساقط الشعر»، وفقا لموقع «24».

وإذا كنت تلاحظ أن شعرك رقيق، توصي الدكتورة بروير بتناول المزيد من الليجنان، تشمل مجموعة من البوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات التي أظهرت قدرة على علاج مشاكل الهضم ومرض السكري وأمراض التنكس العصبي وفقدان الشعر.

وأضافت بروير أن هناك فائدة إضافية لهذه المركبات، حيث تعمل على تثبيط الأنزيم 5 ألفا ريدكتاز، الذي يحول التستوستيرون إلى ديهدروتستوسترون أو «DHT»، وهو هرمون يضر ببصيلات الشعر ويؤدي إلى ترقق الشعر لدى النساء الكبيرات في السن.

وأفادت الدكتورة بروير أن «الباحثين وجدوا أن تناول كميات كبيرة من الليجنان يرتبط بانخفاض معدل تساقط الشعر وتجديد الشعر بشكل أفضل»، ويمكن العثور على الليجنان في زيت بذور اليقطين وزيت بذور الكتان والبطاطا الحلوة.

وبحسب جريدة «إكسبريس» البريطانية، تشير دراسة سابقة إلى أن تناول مكملات بذور اليقطين تزيد من احتمال نمو الشعر بنسبة 30%، لكن هذه الدراسة أجريت على الرجال فقط، ولا يوجد أي دليل حتى الآن على أن هذه المكملات تفيد في علاج تساقط الشعر لدى النساء.

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