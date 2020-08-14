الترمس المطحون للخلاص من التجاعيد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 08:17 صباحا

يعرف الترمس بقدرته العالية على إعادة نضارة البشرة ومعالجة مشاكلها لذلك عليكِ إدخاله في روتين للعناية بالبشرة.

اليوم نقدم إليك طريقة منزلية لتحضير قناع الترمس واستخدامه لمحاربة التجاعيد تعرفي عليها معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات وطريقة التطبيق
اخلطي لهذا القناع ملعقة كبيرة من الترمس المطحون مع القليل من ماء الورد وعندما تتشكل العجينة ضعيها على الوجه لمدة 15 دقيقة إلى أن تنشف، ومن ثم افركيها وأزيليها بالماء ومن هنا تساعدين على شد بشرتك وتخليصها من التجاعيد وكرري هذه الطريقة يوما بعد يوم للحصول على أفضل النتائج.

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