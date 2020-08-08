حافظي على شعرك المصبوغ بهذه الطريقة

يحتاج الشعر المصبوغ إلى عناية خاصة لحمايته من الجفاف أو التساقط الذي يحدث أحيانا بسبب تعرض الشعر للمواد الكيميائية الموجودة بالصبغة.

لذلك نُقدِّم إليك قناعًا منزليًّا سهل التطبيق يعتني بشعركِ ويعمل على ترطيبه، تعرَّفي إلى مكوناته معنا، وفقًا لموقع «بشرتك.كوم».

المكونات وطريقة الترطيب

كل ما تحتاجين إليه هو هرس ثمرة من الموز الناضج ومزجها مع ملعقتين كبيرتين من حليب جوز الهند، ومن ثم دلكي فروة الرأس وأطراف الشعر بالخليط واتركيه لمدة ساعة كاملة قبل غسله بالماء الفاتر والشامبو الطبيعي الخالي من المواد الكيماوية، وكرري هذه الطريقة مرة أسبوعيًّا على الأقل وسوف تشعرين بالفرق من أول استخدام.