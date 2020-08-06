نصائح لمكياج يدوم في أيام الصيف الحارة

نصائح لمكياج يدوم في أيام الصيف الحارة (أرشيفية:انترنت)

لطالما كانت حرارة فصل الصيف العدو الأكبر لثبات المكياج، حيث يتسبب العرق في سيلانه، وليصمد المكياج أمام الحرارة ينصح خبير التجميل الألماني بيتر أرنهايم باستعمال كريم أساس مناسب.

كما أوضح بأنه ينبغي الابتعاد عن المستحضرات السائلة ذات القدرة العالية على التغطية والمحتوية على السيليكون، لأنها تتسبب في انسداد مسام البشرة، ومن ثم زيادة إفرازات العرق، ويفضل استعمال كريم أساس ذي قوام كريمي خفيف وبقدرة تغطية متوسطة مع مُعامل حماية من أشعة الشمس، وفقا لموقع «24».

بودرة التثبيت

وينصح أرنهايم باستعمال بودرة التثبيت حيث يسهم وضع طبقة رقيقة من البودرة في جعل المكياج مقاوما للماء، فتحول سيلان المكياج عند التعرق.

وأشار خبير التجميل الألماني هورست كيرشبيرغر إلى أن ظلال الجفون تسيل بفعل العرق وتترسب في طيّة الجفن، وللتغلب على ذلك ينبغي توزيع ظلال الجفون بواسطة فرشاة صغيرة، فبذلك يدوم تأثير ظلال الجفون طويلاً حتى في ظل ارتفاع درجات الحرارة.