القهوة للتخلص من الهالات السوداء

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 03:19 مساء

يعاني كثيرون مشكلة الهالات السوداء، ولظهورها عوامل كثيرة من بينها السهر والإرهاق المزمن والاكتئاب وقلة النوم والتهاب الجيوب الأنفية وانسدادها وقلة وصول الأوكسجين وقلة حدوث التروية اللازمة لهذه المنطقة.

واليوم نقدم إليكِ حلًّا سحريًّا، عند المداومة على استخدامه سوف تتخلصين من هذه المشكلة تمامًا وذلك عن طريق إدخال القهوة في روتين عنايتكِ بالبشرة، تعرفي معنا على الطرق وطبقيها بنفسكِ وسوف تلاحظين الفرق من أول أسبوع.

القهوة والعسل للتخلص من الهالات السوداء
- تعمل القهوة مع العسل على شد الأنسجة المرتخية، التي تفضي بدورها لحدوث الهالات السوداء أدنى العينين وحولهما. امزجي كمية متساوية من القهوة المطحونة والعسل ومن ثم ضعي المزيج أدنى عينيكِ. بوسعكِ تطبيق المزيج على جميع أجزاء الوجه وليس أسفل العينين فحسب.

القهوة والحليب للتخلص من الهالات السوداء
- امزجي ما يأتي: ملعقتا طعام من القهوة المطحونة مع خمس ملاعق حليب سائل وملعقة صغيرة من ماء الورد. اصنعي هذا المزيج واستخدميه بشكل منتظم. ضعيه حول العينين ودلّكيه بطريقة دائرية باستخدام رؤوس الأصابع.

سيروم القهوة للتخلص من الهالات السوداء
- امزجي المكونات التالية للحصول على سيروم منزلي مصنوع من القهوة للتخلص من الهالات السوداء: ملعقتا طعام قهوة مطحونة وست ملاعق طعام زيت اللوز المر و3 كبسولات فيتامين E مطحونة. امزجيها جيدًا ومن ثم صبّي المزيج في زجاجة سبراي نظيفة ومعقمة.

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