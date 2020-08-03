جففي شعرك بقميص قطني بدلا عن المنشفة

تصبح خصلات الشعر منفوشة ومجعدة بسبب افتقار الشعر الجاف للرطوبة التي يحتاجها وإن أردتِ التخلص من هذه المشكلة، عليكِ الابتعاد قدر المستطاع عن تجفيف شعركِ بواسطة السشوار أو حتى لفه بمنشفة وتركها حتى تمتص المياه.

لذلك نقدِّم لكِ طريقة سهلة للغاية تساعدكِ في تجفيف الشعر والتقليل من التجعيدات في الوقت ذاته، وهي استخدام قميص قطني في الحقيقة، إن اللجوء إلى منشفة حمام أو استخدام الحرارة، سيؤدي إلى تلف الشعر وتساقطه وتكسر الخصلات وتقصفها. طبعاً، بإمكانكِ استخدام منشفة مصنوعة من الألياف الدقيقة، التي تعمل على امتصاص المياه، لكننا اليوم سنركز على القميص القطني وفقًا لموقع «جمالك».

لماذا عليكِ استخدام قميص قطني لتجفيف الشعر؟

لأن القميص «التيشرت» يمتص نسبة المياه، ولا يسبب أية تجعيدات، كون القماش القطني يحتوي على ألياف ناعمة، لذلك لن تتشابك خيوط شعركِ مع الألياف أو تجردها من الرطوبة، كما تفعل المناشف القاسية.

لأن القميص يساعد في امتصاص الزيوت الزائدة الناتجة عن أي مستحضر، الأمر الذي يمنعكِ من الحصول على شعر دهني.

صاحبة أي نوع شعر بإمكانها اللجوء إلى تجفيف الخصلات بواسطة تيشرت

- هذه الطريقة تناسب أنواع الشعر كافة، خصوصاً صاحبة الشعر الكيرلي، لأن القميص سيعمل على تجفيف الخصلات مع المحافظة على التجعيدات الطبيعية.