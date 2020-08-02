مكياج للعيون الصغيرة والمبطنة

(أرشيفية: الإنترنت)

تعاني الكثير من النساء عند تطبيق مكياج العينين، لا سيما إن كُنَّ يمتلكن عيونًا صغيرة ومبطنة، لذا نقدِّم لكِ العديد من الحيل البسيطة التي لا تحتاج إلى مهارة الخبراء، فإليكِ أبرز النصائح والتحذيرات، وفق موقع «سيدتي».

هناك عدة حيل تناسب مكياج العيون الصغيرة والمبطّنة، فأولا يجب عليك تفتيح منطقة العينين، فمن المهم استخدام لون كونسيلير ولون كريم أساس يعملان على تفتيح العيون المبطنة؛ لكي تبدو أكبر وأوسع، ومحو الهالات السوداء، وتفتيح منطقة العينين؛ بهدف إبرازها وتوسيع مداها، واستخدام الكونسيلير مهم جدًّا بعد تطبيق خافي الهالات السوداء؛ من أجل تعزيز بريق العينين ومداهما، لذا قومي بتطبيق الهايلايتر على شكل هلال تحت الحاجبين، مع ترك مسافة صغيرة تحتهما، وابتعدي عن الأبيض الناصع أو استخدام اللون البرتقالي الفاتح جدًّا المائل إلى لون الدرّاق، فالمطلوب هو تفتيح محيط العينين بشكل طبيعي، وليس جعله أبيض بشكل مبالغ فيه.

وعند اختيارك ظلال العينين، ننصحك باختيار ظلال فاتحة دون لمعة، حيث يمكنكِ تطبيقها على الجفن العلوي واستخدام لون أغمق لتحديد عظمة الحاجب التي تظهر أكثر من الجفن العلوي المتحرك، كما تستطيعين تطبيق ظلال العيون فقط على الطيّة العليا؛ نظرًا لأن جفنك العلوي المتحرك لا يظهر إلا عند إغلاق عينيكِ، ولا تنسي تحديد الجفن السفلي بخط رفيع، إما بالقلم وإما بظلال العيون؛ كي تبدو عيناكِ أكبر ومحددة أكثر، وفي حال رغبتِ في الحصول على مكياج سموكي للعيون المبطنة فإننا ننصحكِ بدمج ظلال العيون تحت الجفن السفلي فقط؛ للحصول على مكياج سموكي يبرز جمال عينيك، واحرصي على أن يكون الآيلاينر رفيعًا جدًّا، ومدّيه للأعلى قليلًا لتحصلي على آيلاينر مجنَّح يجعل عينيكِ تبدوان أوسع، ولا تخافي من تجربة الآيلاينر الملون الذي يعمل على تكبير العيون وتسليط الضوء عليها بشكل عصري جذاب، واستخدمي ماسكارا مقاومة للماء أو غير قابلة للتلطُّخ، فمن أكثر الصعوبات التي تواجه صاحبات العيون المبطّنة هي التصاق الرموش بالجلد فوق العين.