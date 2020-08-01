اهتمي بشعرك على طريقة الخبراء

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 01 أغسطس 2020, 12:15 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

من الممكن أن تجدي الكثير من المعاناة عند غسل شعرك، لا سيما إن كان طويلا، والشعر يحتاج إلى عناية خاصة إذا كان عاديا ومضاعفة إذا كان مصبوغا.

ولعل غسل الشعر بالطرق التقليدية الخاطئة هو السبب وراء معظم مشاكل الشعر، لذا تغلبي على هذا الأمر بطريقة الخبراء السليمة لغسل الشعر، والتي نقدمها لكِ في ما يلي وفق موقع «سيدتي».

معالجة ما قبل الغسل
هذه المرحلة هي مرحلة إعداد شعرك قبل غسله، إذ توفر الترطيب لفروة الرأس، مما يساعد على إعطاء نتائج أفضل لشعرك، ومن أسهل الطرق لعلاج شعرك قبل غسله بالشامبو عمل حمام زيت للشعر، فالزيوت الطبيعية ستساعدك في الحصول على ترطيب جيد لشعرك، كما أنها ستعمل كحاجز وقائي للحفاظ على الشعر من المنظفات القوية التي تستخدمينها على شعرك أثناء تنظيفه.

ومن أهم الزيوت المفيدة لفروة رأسك الزيوت الطبيعية كزيت الزيتون وزيت جوز الهند، فزيت جوز الهند يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن التي تساعد شعرك على الاحتفاظ بالرطوبة، كما له قدرة عالية على اختراق الشعر، أما زيت الزيتون فهو يحتوي على فيتامين E ومضادات الأكسدة التي تعزز صحة فروة الرأس.

اختيار الشامبو المناسب
إن اختيار الشامبو المناسب خطوة رئيسية في الحصول على أفضل النتائج عند غسل شعرك، ويختلف نوع الشامبو مع نوع الشعر، فهناك شامبو للشعر الأملس وآخر للشعر المجعد وآخر للشعر المصبوغ، وللحصول على أفضل النتائج فعليك البحث عن المنتجات التي تقدم الترطيب الجيد لشعرك.

غسل الشعر بطريقة صحيحة
يجب غسل فروة رأسك بطريقة صحيحة والحفاظ عليها نظيفة وخالية من الزيوت التي تضر بفروة الرأس، وللحصول على أفضل النتائج عند غسل شعرك قومي بتقسيم شعرك إلى أقسام وغسل كل قسم بلطف على حدة لتكون لديك السيطرة الكافية على مشاكل شعرك، وبعد الانتهاء من غسل شعرك لا تنسي غسله بالماء البارد للحفاظ على رطوبته وغلق مسامه.

أهم خطوة من خطوات الحصول على شعر صحي هي خطوة الترطيب باستخدام البلسم، لذا حاولي دائما الحصول على البلسم بنفس نوعية الشامبو حتى تحصلي على عناية مضاعفة، ثم دلكي خصلات شعرك وأطرافه باستخدام البلسم جيدًا، وقومي بإمالة رأسك بحيث يكون شعرك مقلوبًا، واغسليه بالماء بهذه الطريقة.

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