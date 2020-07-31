حافظي على شعرك في الصيف بهذه الطريقة

(أرشيفية: الإنترنت)

يحتاج الشعر في فصل الصيف إلى عناية جيدة شأنه في ذلك شأن البشرة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤذيه مثلما تؤذيها، فضلًا عن الأضرار الأخرى التي يمكن أن تلحق به بفعل مياه البحر المالحة، ومياه حمام السباحة المعالجة بالكلور.

وقال مصفف الشعر الألماني روبرتو لارايا إن الشعر يتعرض في فصل الصيف للعديد من عوامل الإجهاد مثل الأشعة فوق البنفسجية، والمياه المالحة، وكلور مياه حمام السباحة، ما يتسبب في فقدانه للدهون، وفق موقع «24» الإماراتي.

وأضاف لارايا أن فقدان الدهون يعرض الشعر للجفاف والتقصف وفقدان اللمعان والبريق، إلى جانب توقف نموه، وفي أسوأ الأحوال تساقطه.

ومن جانبها أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أوتا شلوسبيرغر أن أشعة الشمس وإفرازات العرق تتسبب في تهيج فروة الرأس، والحكة.

ولذلك تنصح شلوسبيرغر باختيار منتجات العناية بالشعر، التي تخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة.

ومن جانبه ينصح مصفف الشعر الألماني أودو فالتس بحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية بغطاء للرأس مثل كاب البيسبول أو القبعة. وعلى الشاطئ ينصح فالتس بربطه أو رفعه لأعلى، للحد من الأشعة فوق البنفسجية، التي تصل إليه.

وقبل ربط الشعر أو رفعه يمكن العناية به بماسك، إذ تساعد حرارة الشمس على امتصاص الشعر للمواد الفعالة بشكل عميق. ولهذا الغرض يمكن استخدام المستحضرات المعروفة باسم Leave-in، أي التي تترك على الشعر دون شطفها.

وأكد لارايا أيضًا أهمية تنظيف الشعر في الصيف، باستخدام شامبو بمواد فعالة تعمل على ترطيبه مثل حمض الهيالورونيك.