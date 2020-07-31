حافظي على شعرك في الصيف بهذه الطريقة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 31 يوليو 2020, 12:45 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

يحتاج الشعر في فصل الصيف إلى عناية جيدة شأنه في ذلك شأن البشرة، لأن الأشعة فوق البنفسجية تؤذيه مثلما تؤذيها، فضلًا عن الأضرار الأخرى التي يمكن أن تلحق به بفعل مياه البحر المالحة، ومياه حمام السباحة المعالجة بالكلور.

وقال مصفف الشعر الألماني روبرتو لارايا إن الشعر يتعرض في فصل الصيف للعديد من عوامل الإجهاد مثل الأشعة فوق البنفسجية، والمياه المالحة، وكلور مياه حمام السباحة، ما يتسبب في فقدانه للدهون، وفق موقع «24» الإماراتي.

وأضاف لارايا أن فقدان الدهون يعرض الشعر للجفاف والتقصف وفقدان اللمعان والبريق، إلى جانب توقف نموه، وفي أسوأ الأحوال تساقطه.

ومن جانبها أوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أوتا شلوسبيرغر أن أشعة الشمس وإفرازات العرق تتسبب في تهيج فروة الرأس، والحكة.

ولذلك تنصح شلوسبيرغر باختيار منتجات العناية بالشعر، التي تخلو من المواد العطرية والمواد الحافظة.

ومن جانبه ينصح مصفف الشعر الألماني أودو فالتس بحماية الشعر من الأشعة فوق البنفسجية بغطاء للرأس مثل كاب البيسبول أو القبعة. وعلى الشاطئ ينصح فالتس بربطه أو رفعه لأعلى، للحد من الأشعة فوق البنفسجية، التي تصل إليه.

وقبل ربط الشعر أو رفعه يمكن العناية به بماسك، إذ تساعد حرارة الشمس على امتصاص الشعر للمواد الفعالة بشكل عميق. ولهذا الغرض يمكن استخدام المستحضرات المعروفة باسم Leave-in، أي التي تترك على الشعر دون شطفها.

وأكد لارايا أيضًا أهمية تنظيف الشعر في الصيف، باستخدام شامبو بمواد فعالة تعمل على ترطيبه مثل حمض الهيالورونيك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رفع الحصانة عن سالفيني تمهيدا لمحاكمته لمنعه دخول مهاجرين إيطاليا
دولى
الوباء يسرق بهجة «تزوليقة العيد» في سبها
ليبيا
العدد 245 - 246 من جريدة «الوسط»: هل يجد الليبيون ضالتهم في الطبعة الثانية من ...
ليبيا
ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
ثلاثون عاماً على غزو صدام حسين للكويت
عربى
«الرئاسي»: حظر تجول تام لمدة 5 أيام اعتبارا من الرابعة مساء الجمعة
ليبيا
«الهيب هوب» في الإمارات تبحث عن صوتها الخاص
ثقافة وفن
«فرانس برس»: حج صحي أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا المستجد
عربى
بيلاروسيا: عناصر «فاغنر» الموقوفين كانوا يخططون لأعمال إرهابية
دولى
مديرية أمن بنغازي: صلاة عيد الأضحى في 15 ساحة فقط وتمنع في المساجد
ليبيا
مجلس النواب الأميركي يقر 13 تعديلا على مشروع قانون «دعم الاستقرار في ليبيا»
ليبيا
البعثة الأممية توثق وفاة 106 مدنيين جراء النزاع المسلح في ليبيا خلال الربع ...
ليبيا
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دواء جديد يخفض حدة «كورونا» بنسبة 79%