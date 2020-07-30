طرق الحفاظ على مكياجك أمام حرارة الصيف

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 30 يوليو 2020, 01:24 مساء
(أرشيفية: الإنترنت)

تظل الحرارة المرتفعة خلال فصل الصيف بمثابة العدو اللدود للمكياج، حيث يتسبب العرق في سيلان المكياج، ما يؤدي إلى تلطيخ البشرة، ومن ثم يبدو الوجه بمظهر سيئ.

وكي يصمد المكياج أمام حرارة الصيف ينصح فنان التجميل الألماني بيتر أرنهايم باستعمال كريم أساس مناسب، موضحًا أنه ينبغي الابتعاد عن المستحضرات السائلة ذات القدرة العالية على التغطية والمحتوية على السيليكون، نظرًا لأنها تتسبب في انسداد مسام البشرة، ومن ثم زيادة إفرازات العرق، وفق «24» الإماراتي.

وبدلًا من ذلك ينبغي استعمال كريم أساس ذي قوام كريمي خفيف وبقدرة تغطية متوسطة مع مُعامل حماية من أشعة الشمس (SPF).

بودرة التثبيت
كما ينصح أرنهايم باستعمال بودرة التثبيت (Fixing Powder)؛ حيث يسهم وضع طبقة رقيقة من هذه البودرة في جعل المكياج مقاوما للماء ومن ثم فإنها تحول سيلان المكياج عند التعرق.

ومن جانبه أشار فنان التجميل الألماني هورست كيرشبيرجر إلى أن ظلال الجفون هي الأخرى تسيل بفعل العرق وتترسب في طيّة الجفن، ما يتسبب في إفساد جمال مكياج العيون.

وللتغلب على ذلك ينبغي توزيع ظلال الجفون بواسطة فرشاة صغيرة، فبذلك يدوم تأثير ظلال الجفون طويلاً حتى في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.

أوراق تجفيف البشرة
وفي حال سيلان المكياج رغم كل هذه التدابير، ينصح كيرشبيرجر باستعمال أوراق تجفيف البشرة، حيث يمكنها شفط الإفرازات الدهنية الزائدة، التي تنشأ بفعل التعرق.

وعن ألوان المكياج الرائجة هذا الموسم، أوضح كيرشبيرجر أن صيف 2020 يشهد رواجًا كبيرًا للمرجاني والأحمر البطيخي والأخضر بلون المحيطات، حيث تبدو هذه الدرجات اللونية رائعة مع البشرة البرونزية الساحرة.

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