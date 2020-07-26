اعتني ببشرتك على الطريقة المغربية

تميّزت المرأة المغربية على مر العصور بجمالها وجاذبيتها، واليوم نقدم اليك السرّ وراء نضارة بشرتها .

تعرّفي على هذه الخلطات المصنوعة من مكوّنات طبيعية والتي ستكون حليفتكِ لبشرة بيضاء ونقية على غرار النساء المغربيات وذلك وفقا لموقع «جمالك».

عصير الليمون والطحينة لتبيض البشرة وشدّها

تحتاجين الى:

- ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الذي يحتوي الليمون على الفيتامين C المسؤول عن تنشيط عملية تجدد الخلايا، والعناصر المضادة للأكسدة المفيدة لإشراقة الوجه. كما يتمتع بقدرة على تنظيف البشرة وتقشيرها، مما يساهم في تفتيح الوجه وإزالة البقع والتصبغات.

- 4 ملاعق كبيرة من الطحينة التي تعمل الطحينة على تفتيح وتبييض البشرة الداكنة، التخلص من البقع، التصبغات وحروق الشمس. كما تساهم في ترطيب البشرة والحد من ظهور علامات الشيخوخة.

- 3 ملاعق صغيرة من الحليب الغنّي بالفيتامين A و D و حمض اللبنيك، ما يساعد في ترطيب البشرة وتنعيمها. ينظّف البشرة من الأعماق، ينقيها، يخلصها من البقع الداكنة ويصغر المسامات.

- ملعقة صغيرة من العسل الذي يعمل العسل على تبييض البشرة بشكل طبيعي وآمن كما أنه يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمواد المعدنية الهامة لتغذية البشرة.

- ملعقة كبيرة من المياه.

طريقة التحضير

- امزجي كل المكوّنات معاً حتى تحصلي على مزيج متماسك، كما بإمكانكِ إضافة القليل من الحليب إذا شعرتِ أن الخليط سميك للغاية. في حال، لاحظتِ أن المزيج كان سائلاً، أضيفي حينها القليل من الطحينة حتى يتجانس من جديد.

- طبّقي الخليط على بشرتكِ لمدة 15 دقيقة، ثمّ اغسليها يالمياه الباردة.

- كرّري هذه الخلطة مرّتين في الأسبوع، وستلاحظين بعد فترة أن وجهكِ أصبح أكثر بياضاً.

الدلكة المغربية تبيض البشرة وتشدّها

الدلكة المغربية تنقذ بشرتكِ من البقع الداكنة والإسمرار. تتميّز خلطات الدلكة المغربية التي تُعتبر من التقاليد المغربية بتركيباتها وعناصرها المتنوّعة الطبيعية التي تساهم في تفتيح لون بشرتكِ وتبييض الوجه وجعلها أكثر نضارة.

تحتاجين إلى:

سدر مطحون

صابون مغربي

زيت اللوز المر

ملح الحليب

زبدة الشيا

حناء مطحون

طحينة

طريقة التحضيروالتطبيق

- إخلطي كمية من السدر المطحون وهو نوع من أنواع النباتات والأشجار تجدينه في محلات العطارة. إبرشي عدد من قطع الصابون المغربي بكمية كافية وامزجي السدر والصابون معاً.

- أضيفي زيت اللوز المر وعبوة من ملح الحليب واخلطي المكونات وحرّكيها.

- قومي بإذابة القليل من زبدة الشيا وأضيفيه الى الخليط وحرّكي الخليط حتى تتشكل عجينة لينة. ثم ضعي خليط الدلكة في عبوة نظيفة.

- املأي الحمام بالبخار وبلّلي جسمك بالماء الدافئ. أضيفي نصف ملعقة من الحناء المطحونة، وملعقتين من الطحينة على الدلكة، ثم وزعيّها على كامل الجسم.

- اتركي الدلكة المغربية على الجسم لمدة 15 إلى 30 دقيقة وإفركي الجسم بليفة استحمام بحركات دائرية لبضعة دقائق.

- إغسلي الجسم بالماء الدافئ عند الإنتهاء، وستلاحظين النتيجة بعد عدة مرات.

الطين المغربي وزيت الارغان

تحتاجين إلى:

4 ملاعق من الطين المغربي

ملعقتان من زيت الأرجان

ملعقة من العسل

ثمرة افوكادو

ملعقة من ماء الورد

طريقة التحضير والتطبيق

- إمزجي 4 ملاعق من الطين المغربي مع ملعقتين من زيت الأركان وملعقة من العسل وثمرة افوكادو مهروسة وملعقة من ماء الورد.

- اخلطي المكونات جيداً وضعي الماسك على البشرة النظيفة لمدة 15 دقيقة ثم شطفّي بالماء الفاتر وضعي الكريم المرطب بعدها.

يمكنكِ تكرار هذا الماسك مرة أسبوعياً.