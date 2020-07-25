مواد طبيعية للتخلص من الشعر المجعد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 يوليو 2020, 03:27 مساء

نقدم إليك قناعا طبيعيا يفرد الشعر المجعد عن طريق استخدام الجلسرين، الذي يساعد على فرد الشعر دون الاضطرار إلى استخدام أي مواد كيماوية، تعرفي معنا إلى طريقة تطبيقه على شعرك لتوديع الشعر الجاف تمامًا مع الاستمرار على استخدام هذه الخلطة، وذلك وفقا لموقع «حياتك».

قناع فرد الشعر المجعد
امزجي زيت الزيتون مع زيت الخروع وزيت الجلسرين بكميات متساوية، وضعيها على الشعر لمدة ثماني ساعات وغطيه بغطاء بلاستيك.
من الممكن خلط زيت الجلسرين أيضًا مع زيت اللافندر وتدليك فروة الرأس بهما.
اشطفي الشعر بالماء الدافئ لتحصلي على نتيجة مميزة شرط تكرار الوصفة مرتين أسبوعيا.

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