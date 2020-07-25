مواد طبيعية للتخلص من الشعر المجعد

نقدم إليك قناعا طبيعيا يفرد الشعر المجعد عن طريق استخدام الجلسرين، الذي يساعد على فرد الشعر دون الاضطرار إلى استخدام أي مواد كيماوية، تعرفي معنا إلى طريقة تطبيقه على شعرك لتوديع الشعر الجاف تمامًا مع الاستمرار على استخدام هذه الخلطة، وذلك وفقا لموقع «حياتك».