نصائح لحماية بشرتك من آثار ارتداء قناع الوجه

مع انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح استخدام القناع أو الكمامة أمرا ضروريا عند الخروج من المنزل.

ودائمًا ما يكون هناك احتكاك بين الوجه والقناع مما يسبب تهيج البشرة عند منطقة الوجنتين والأنف وأيضًا يزيد من ظهور حب الشباب، وذلك لأنه مصنع بحيث يكون محكم على الوجه، حسب «فستاني».

إليك بعض النصائح حول كيفية حماية بشرتك نتيجة ارتداء القناع لفترة طويلة.

استخدمي منظف لطيف على البشرة

أثناء ارتداء القناع يتراكم على بشرتك العرق والأوساخ والأتربة وغيرها من الأشياء.

لهذا وعند خلع القناع اعتني جيدًا بغسل البشرة بالطريقة الصحيحة للتخلص من تأثير القناع من على الوجه.

وأيضًا انتبهي جيدًا بعدم الإفراط في تنظيف البشرة أو استخدام غسول قاسي على الوجه كي لا يتسبب في المزيد من الضرر على بشرتك أو طبقات الجلد.

لذلك من المهم اختيار غسول خالي من العطور أو الرغوة، واعتني دائمًا بعدم غسله بالماء الساخن ويفضل اللجوء إلى الماء الفاتر لأن الساخن يمكن أن يضر ببشرتك.

ضعي طبقة من المرطب على وجهك

الاحتكاك المتكرر بين القناع والبشرة يؤدي إلى إفراز الوجه كمية كبيرة من الماء ونتيجة هذا هو فقدان نسبة كبيرة من الترطيب الأمر الذي يضعف الجلد وخاصة الطبقات العليا منه.

وهو أيضًا يسبب إلتهاب البشرة أو تشققها وجففها.لذلك من المهم تطبيق طبقة من المرطب على بشرتك لمنع الضرر الذي يمكن أن يحدث للجلد نتيجة ارتداء القناع لفترة طويلة.

حيث ينصح بتطبيق مرطب خالي من الزيوت على الوجه كل ساعتين وذلك إن كانت بشرتك دهنية. أما إن كانت لديك بشرة حساسة استخدمي لوشن خفيف مناسب للحبوب كي يقلل أي إلتهاب يمكن أن تعاني منه.

وإن كانت البشرة جافة ولا تتأثر مع استخدام الكريم المرطب اعتني بتطبيق فازلين لحماية بشرتك وترطيبها بشكل جيد.

استخدمي القناع القطني

المواد المصنع منها القناع الذي ترتدي لها تأثير قوي على البشرة، لهذا من المهم اختيار مادة ناعمة وطبيعية يكون من السهل أن التنفس خلاله مثل القطن وتجنب البوليستر والنايلون والأقمشة المصنعة وذلك من أجل تقليل الضرر الذي يمكن أن يسببه القناع.

فقط اهتمي بأن يكون محكم على الوجه ومصنوع من أقمشة جيدة.

اغسلي القناع قبل إعادة استخدامه

إذا قررت ارتداء الأقنعة القماش التي يمكنك إعادة استخدامه، فعليك أن تكون على دراية بكيفية تنظيفها. لأن ارتدائه أكثر من مرة دون القيام بتنظيفها أمر خطير للغاية، ليس فقط من أجل بشرتك بل من أجل حماية نفسك من الإصابة بفيروس كورونا.

من الأفضل غسل القناع القابل لإعادة الاستخدام يدويًا بالماء الدافئ أو الساخن وأي مادة منظفة، ثم اتركيه يجف بالهواء تلقائيًا أو وضعه في المجفف.

أما بالنسبة للأقنعة الطبية التي يمكن إعادة استخدامها مثل قناع N95 لا يجب تنظيف في المنزل ولكن يمكن استخدامه مرة أخرى ولكن بحرص مع وضعه في كيس ورقي قابل للتنفس.

ابتعدي عن استخدام المكياجالبشرة في هذا التوقيت تعاني من الكثير من المشاكل نتيجة ارتداء القناع لفترة طويلة، لهذا من المهم تجنب استخدام مستحضرات المكياج من وقت لآخر لضمان إعطاء بعض الراحة للجلد، خاصة وأنه يكون عرضة للتهيج بشكل كبير مع كثرة استخدام قناع الوجه.