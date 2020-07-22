عادات تساعد في تطويل شعرك

يبقى السؤال الشائع الذي تطرحه الفتيات دائما في أي جلسة هو كيف أطول شعري؟

وهناك وصفات وطرق عديدة منها الطبيعي ومنها الذي يحتاج للتدخل الطبي، واليوم نقدم لك بعض العادات التي تساعد في تطويل الشعر، حسب «فستاني».

نصائح مهمة

١- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات وخاصة الخضروات.

٢- تناول بعض الفيتامينات كالحديد، وفيتامين ب ١٢ وغيرها.

٣- الحصول على قسط كافي من النوم.

٤- عدم قص أطراف الشعر على فترات متقاربة.

٥- تجنبي استخدام الفراشي عندما يكون الشعر مبللاً، واستبدليها بمشط ذو أسنان واسعة.

٦- استخدمي المياه الباردة في نهاية كل مرة تقومين فيها بغسل شعرك.

٧- تجنبي استخدام الشامبو في كل مرة تغسلين شعرك بها، ويمكن استبداله ببلسم الشعر.

٨- تجنبي تناول مشروبات الكافيين.

٩- احرصي على تدليك فروة الرأس يومياً قبل الذهاب للنوم.