بشرة مثالية قبل العيد

في هذا الجو الحار، قد تعانين بعض المشاكل الجلدية كالإرهاق والتعب والجفاف، ما يستلزم منك عناية خاصة لبشرتك، إذ يجب أن تستقبلي العيد ببشرة مشرقة وحيوية.

ومن خلال استخدام مقشرات طبيعية يمكنك إعدادها في المنزل، والتي تعتبر أفضل وأسرع طريقة للتخلص من إرهاق الجلد في رمضان للتمتع بوجه صافٍ جميل وناعم في العيد وذلك وفقا لوقع «جمالك».

الطماطم واللوز لتقشير الوجه: إذا كانت بشرتكِ دهنية، قومي بخلط نصف كوب من لب الطماطم وملعقة من مسحوق اللوز الطازج. ثم دلكي بشرتك بلطف واتركي المكونات عليها لمدة 20 دقيقة قبل مسحها بمنشفة غارقة في الحليب غير المبستر البارد، وتمتعي بأفضل النتائج.

المشمش والبابايا لتقشير الوجه: استغلي منتجات رمضان المميزة في الحصول على بشرة ساحرة. قومي بخلط نصف كوب من البابايا المهروسة مع نصف كوب من لب المشمش المهروس، وأضيفي ملعقة صغيرة من العسل وأخرى من مسحوق قشر البرتقال الجاف. وضعي العجينة على بشرتك واتركيها لمدة 15 دقيقة، ثم افركي وجهك بحركات دائرية واغسليه بعدها بالماء الفاتر.