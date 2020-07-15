الموز لعلاج جفاف الشعر

إذا كنت تحلمين بمعالجة شعرك الجاف، فلا داعي للقلق من دفع الكثير من التكاليف لتحقيق هذا الغرض كل ما عليكي هو ادخال الموز في روتينك للعناية بالشعر.

للموز فعالية كبيرة في تعزيز نمو الشعر لأنه غني بالفيتامينات، والكالسيوم والبوتاسيوم والكربوهيدرات، والزيوت الطبيعية التي تساعد على إمداد الشعر بالعناصر الغذائية. كما يمنح الشعر اللمعان والنعومة والمرونة فيصبح سهل التسريح، حسب «إيلي عربية».

صحة ولمعان الشعر

يساعد ماسك الموز والبيض على تعزيز نمو الشعر ومنحه الصحة واللمعان. طبقي عجينة مصنوعة من الموز، وزيت الويتون وبياض البيض على فروة الرأس. اتركي الخليط لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالماء والشامبو.

معالجة الشعر الجاف

يستخدم الموز في الكريمات المرطبة للجسم للتخلص من جفاف البشرة. وأنتِ يمكنك بالطريقة ذاتها استخدام الموز لمعالجة الشعر الجاف. يساهم ماسك الموز والعسل على تنعيم الشعر وتزويده بالرطوبة. اخلطي 3 ملاعق من العسل مع موزة واحدة وطبقي المزيج على شعرك المبلل. اتركيه على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل غسله كالمعتاد.