الشوكولاتة الداكنة للتخلص من شعر الجسم الزائد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 يوليو 2020, 01:34 مساء

نُقدِّم إليكِ حيلة سحرية من مواد طبيعية للتخلص من الشعر الزائد في الجسم، عن طريق الشوكولاتة الداكنة مع الاستمرار على استخدامه سيختفي الشعر الزائد نهائيًّا.

تعرَّفي معنا على الطريقة وطبقيها بنفسكِ وذلك وفقا لخبيرة التجميل أمينة شلباية.

المكونات و طريقة التطبيق
150 غرام شوكولاتة داكنة .
أربع ملاعق صغير زيت نبات السعد.
ملعقتا ماء ورد.

طريقة التطبيق
- توضع الشوكولاتة في حمام ماء بارد حتى تصبح سائلة ويضاف إليها زيت السعد وماء الورد وتخفق المكونات جيدًا ويدهن الجسم بأكمله ويترك حتى يجف ويغسل بماء فاتر، ويكرر هذا القناع مرتين أسبوعيًّا للحصول على أفضل النتائج.

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