أقنعة الخميرة لبشرة مثالية

تبحث المرأة دائما عن الحصول على بشرة جميلة خالية من المشاكل ونضرة دائما.

وإذا كنت تبحثين عن تفتيح لون بشرتك، إليك قناع الخميرة لتبييض وتفتيح البشرة وكذلك قناعا آخر للتخلص من الحبوب، حسب وصفة «فستاني».

لتفتيح البشرة:

١- اخلطي ملعقة كبيرة خميرة مع أخرى من عصير الليمون.

٢- ضعي الخليط على وجهك واتركيه لمدة نصف ساعة.

٣- اغسلي وجهك بعد ذلك بالماء الفاتر.

للتخلص من الحبوب:

١- اخلطي ملعقة كبيرة من العسل الأبيض والليمون والخميرة مع ٣ ملاعق كبيرة من الماء الدافئ وقلبي جيدا حتى تظهر رغوة.

٢- ضعي القناع على وجهك بالكامل ما عدا منطقة العين، وانتظري حتى يجف.

٣- مرري قطنة مبللة بعصير الليمون وامسحي بها وجهك، بعد تنظيفه بالماء الدافئ ثم اشطفيه بالماء البارد.

كرري هذه الخطوات كل يوم وستلاحظين اختفاء البثور بشكل نهائي من وجهك.