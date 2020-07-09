تعرفي إلى سر جمال وصحة الرموش

فيتامينات تحتاجها صحة وجمال رموشك (أرشيفية:انترنت)

تعد التغذية الغنية بالفيتامينات سر صحة وجمال الرموش، حيث تساعد على نموها، وتعمل على تقوية بنيتها وحمايتها من التقصف والتساقط.

إليك أهم هذه الفيتامينات التي تحتاجها صحة الرموش، وفقا لموقع «24».

فيتامينات B

تحول فيتامينات B3 وB5 وB6 دون جفاف الرموش، كما أن فيتامين B6 يدعم عملية إنتاج الميلانين، وهو الصبغة، التي تمنح الشعر والرموش لونها، وتتمثل المصادر الغنية بفيتامينات B في المكسرات والبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة وصفار البيض وبذور القرع.

فيتامين C

يلعب هذا الفيتامين دورا أساسيا في إنتاج الكولاجين، الذي بدوره يعمل على تقوية الرموش وحمايتها من التقصف والتساقط، وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية، كالبرتقال والأناناس والبروكلي والقرنبيط والطماطم والفلفل الرومي والفجل.

فيتامين E

يعمل هذا الفيتامين على تحسين عملية نمو الشعر وتسريع وتيرتها. وتتمثل المصادر الغنية بفيتامين E في اللوز والأفوكادو والفول السوداني والتوت الأزرق والسبانخ والكرنب والزيوت النباتية مثل زيت دوار الشمس وزيت جنين القمح.

فيتامين H

يعمل هذا الفيتامين المعروف أيضا باسم البيوتين، على تعزيز إنتاج الكيراتين، الذي يعزز نمو شعيرات الرموش ويقويها، وتتمثل المصادر الغنية بالبيوتين في الموز والفراولة والتوت والجزر والخيار والقرنبيط والحليب والبيض.

