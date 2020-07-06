اصنعي مزيل مكياجك بنفسك

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 يوليو 2020, 03:22 مساء

نقدم اليكي طريقة صناعة مزيل مكياج بمكونات طبيعية بسيطة خالية من المواد الكيماوية الضارة للحصول على جلد صحي ونظيف ومتوهج.
حيث يمكنك استخدام مكونات بسيطة متواجدة في المنزل للحصول على مزيل مكياج طبيعي، وغير مكلف، يعزز صحة وجمال البشرة، تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع "ليالينا".

مزيل مكياج من زيت الزيتون وماء الألوفيرا
- يعد زيت الزيتون الطبيعي من الطرق الطبيعية الفعالة والرائعة للتخلص من المكياج الصعب والمعقد مثل الكحل والآيلاينر، وكذلك أحمر الشفاه، كما ان زيت الزيتون يعد من الزيوت اللطيفة والصحية للبشرة، أما ماء الألوفيرا يحتوي على العديد من الفيتامينات التي تعزز صحة البشرة، وذلك خلال ما يلي:

المكونات:
بعض من القطن الخاص بإزالة المكياج.
ماء الألوفيرا.
زيت الزيتون الطبيعي.
طريقة التحضير:
يمزج زيت الزيتون مع ماء الألوفيرا، ويوضع في مرطبان خاص، ويرج بشكل جيد قبل وضعه على قطن إزالة المكياج.

مزيل مكياج من زيت جوز الهند
يساعد زيت جوز الهند على التخلص من المكياج، وتعزيز رطوبة الجلد، وذلك من خلال ما يلي:

المكونات:
كوب واحد من الماء.
ملعقتين كبيرتين من جوز الهند.
رشة صغيرة من صابون الاستحمام جونسون الخاص للأطفال.
قطن خاص لإزالة المكياج.

طريقة التحضير:
توضع حزمة من القطن الناعم الخاص بإزالة المكياج في مرطبان زجاجي، ويضاف فوقه مزيج الماء مع جوز الهند للحصول على قطن منقوع بالخلطة ويصبح جاهزا للاستخدام.

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