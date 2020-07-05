طريقة منزلية للتخلص من تكسر الأظافر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 يوليو 2020, 03:06 مساء

الأظافر القوية هي أحد مظاهر الجمال التي تهتم بها جميع النساء، لكنها تتعرض للضعف والتكسر بسهولة مع مواجهة العوامل الخارجية القاسية. فتفقد الأظافر مظهرها الخارجي وتصاب بالتقصف والتكسر سريعًا، كما لا يمكن إطالتها بالشكل المطلوب للحصول على طلاء أظافر جذابة.

لذلك نقدم إليكِ حلاً طبيعيًّا من المكونات البسيطة والمتوافرة في مطبخكِ يمكن أن تمد أظافركِ بكافة العناصر المغذية اللازمة لصحتها وقوتها تعرفي عليه معنا وفقًا لموقع «جمالك».

المكونات اللازمة
ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

خطوات التحضير
- اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون في وعاء صغير.
- يستخدم الخليط الناتج لتدليك الأظافر لبضع دقائق بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

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