حل سحري للمسام الواسعة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 يوليو 2020, 03:11 مساء

المسام الواسعة مشكلة تواجه الكثير من السيدات و تزيد من فرصة ظهور البثور السوداء وتؤثر على البشرة والوجه بشكل عام.

لذا نقدم لك طرقا طبيعية للتخلص من تلك المشكلة في أسرع وقت وبحلول منزلية بتكاليف قليلة تعرفي على الطرق معنا وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «فاشون فوكس».

المايونيز
طبقي ملعقة مايونيز على الوجه لمدة 20 دقيقة، له آثار إيجابية على البشرة وتأثير قوي على تصغير مسام الوجه، كما يضيف النعومة والنضارة على بشرتك، لا ينصح لصاحبات البشرة شديدة الدهنية.

الليمون
يخفف الليمون بالماء ثم يطبق على الوجه لمدة نصف ساعة، فهو من الطرق الفعالة لعلاج المسام الواسعة.

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