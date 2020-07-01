طريقة منزلية للتخلص من السيلوليت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 03:35 مساء

السيلوليت من المشاكل الجلدية المؤرقة للكثير من السيدات ويكون على هيئة ندب غائرة في الجلد، وهي تحدث عادةً نتيجة تفتق أو تفتت كتل دهنية في مناطق معيّنة تحت الجلد، مما يؤدي إلى تحوّل الجلد إلى شكل كتل دهنية معقدة التركيب، ثمّ تضغط هذه الكتل لاحقًا على الجلد لتظهر النتوءات الغائرة.

يُصبح شكل الجلد عند الإصابة بالسيلوليت مجعدًا، ويمتلك ملمس قشرة البرتقال، وعادةً ما يُصيب النساء أكثر من الرجال.

لذلك نقدم إليكِ طريقة سحرية عند المداومة على استخدامها تخلصك من السيلوليت تمامًا تعرفي عليها معنا وطبقيها للحصول على أفضل نتائج وفقًا لإخصائية التجميل ملك أحمد.

المكونات وطريقة التطبيق
ربع كوب من القهوة الخشنة
3 ملاعق من السكر الأسمر
ملعقتان من زيت الزيتون.
3 ملاعق حليب
- قومي بمسح الجلد بزيت الزيتون ثمّ مزج السكر بالقهوة، وفرك المنطقة التي فيها «سيلوليت» بشدة ولعدّة دقائق قبل غسلها بماء دافئ، على أن يتمّ تكرار العمليّة مرتين أو 3 أسبوعيًا وستشعرين بالفرق من أول أسبوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يُبدي «غضبا متزايدا» حيال الصين بسبب «كورونا»
دولى
البيت الأبيض يرجح «استهداف» ضباط استخبارات ترامب على خلفية تسريبات «نيويورك ...
دولى
رصد وتسليم حالة «كورونا» لمركز بنغازي الطبي بمعاونة الأمن
ليبيا
فاوتشي يحذر من مئة ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في أميركا
دولى
القنصلية الليبية تحدد شرطين لإعادة العالقين في تونس
ليبيا
13 قتيلا في انفجار بمركز طبي في طهران (فيديو)
دولى
الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
أنقرة تتهم باريس بالسعي لتعزيز الوجود الروسي في ليبيا
ليبيا
مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
 المزيد من أناقة وجمال

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خروج حالة «كورونا» من مستشفى الهواري ببنغازي بعد شفائها