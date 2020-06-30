Chanel تتجه إلى العالم الافتراضي

بعد إلغاء عرض مجموعة Chanel التحضيرية لربيع 2021 التي كان من المقرر تقديمها في جزيرة كابري في 7 مايو 2020، بسبب فيروس كورونا؛ اتجهت إلى العالم الافتراضي لتقدّم المجموعة على مختلف منصات الدار الإلكترونية وعلى موقعها الرسمي.

تعتبر شانيل أول دار فرنسية، تكشف النقاب عن مجموعة أون لاين منذ أن تم إغلاق البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك إغلاق جميع المتاجر وإلغاء الأحداث المتعلّقة بالموضة.

وتم استلهام هذه المجموعة من الجزر، رائحة الأوكالبتوس واللون الزهري للنباتات الجهنمية. طغى الأسلوب الحر الذي استوحى من الممثلات في الستينيات خلال قضائهن عطلة في الريفييرا الإيطالية والفرنسية. جسّدت تصاميم مجموعة شانيل التحضيرية لربيع 2021، الخيال الواسع الذي لطالما تميّزت به الدار خلال تقديم مجموعاتها. اتّسمت التصاميم بالطابع العصري والشبابي المنكّه بالجاذبية. تميّزت بعض الملابس بتغيير شكلها لتصبح متعددة الاستخدامات: فمن الممكن أن تتحول التنانير الطويلة إلى فساتين من دون حمالات، كما ومن الممكن ارتداء بلايز الشيفون فوق المايوه نهاراً ومع سروال جينز ليلاً.

شاهدي معنا الفيديو واستوحي منه إطلالتك للربيع