قبل استخدام الأقنعة الطبيعية للبشرة.. احذري

تعرف منتجات العناية بالبشرة، المعتمدة بشكل كامل على المكونات الطبيعية، ببطء ظهور نتائجها، لكنها الأكثر أمانًا واستدامة في النتائج على المدى الطويل.

لكن لبدء استخدام الأقنعة الطبيعية، إليك هذه النصائح أولاً، حسب «سوبر ماما».

اعرفي نوع بشرتك وما يلائمها من منتجات ومكونات طبيعية، فهذه أول خطوة تضمن لكِ فاعلية الماسك، واختيار المكونات الأمثل للتأثير في بشرتك.

حددى نوع الاستفادة التي ترغبين في الحصول عليها من ماسك الوجه، فعلى سبيل المثال إذا كنتِ ترغبين في التخفيف من حب الشباب فربما لا تتحمسين لنتائج ماسك ترطيب البشرة، وهكذا، حددي هدفك أولًا.

استخدمي أقنعة طبيعية مُجربة سابقًا وجربيها على جزء صغير من بشرتك أولًا، لاختبار حساسية البشرة.

لا تنسي أن فاعلية القناع تتوقف على تحضيرك لبشرتك قبل وضعه، لتضمني نجاح القناع بنسبة 100% عليكِ تقشير بشرتك وتنظيفها جيدًا قبل وضعه، ويفضل عمل حمام بخار لتفتيح المسام والحصول على أقصى استفادة قبل وضع الماسك.